Yoksulluk sınırı asgari ücretin 3 katına çıktı. Hepimiz yoksuluz hepimiz açız

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2023 Dönem Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2023 için 10 bin 434 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 36 bin 91 lira olarak gerçekleşti. Böylece yoksulluk sınırı, 11 bin 402 TL olan asgari ücretin 3 katı olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 348 LİRA

BİSAM raporunda, günlük harcama gereksiniminin 348 lira olduğunu belirtti.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük harcamalarda Haziran 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 113,74 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 74.44 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 71.32 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.41 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19.46 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 6.86, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.53 lira harcama yapılması gerekmektedir."