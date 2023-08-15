YÖK'ten 'muhalif medyaya çıkan akademisyenlerle sözleşme yenilemeyin' talimatı

Türkiye’de 80’e yakın özel üniversite var. Akademisyenlerle üniversiteler arasında belirli aralıklarla sözleşmeler yapılıyor. Bu sözleşmelerin çoğu ağustos ve eylülde yenileniyor.

Özel üniversitelerde eğitim verip muhalif medyada yazı yazan, görüş belirten akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesi için Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) devreye girdi. Bir YÖK yetkilisi “Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor” dedi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre hem üniversitelerde ders veren hem de ‘muhalif medya’da yer alan bazı akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesi istendi.

İstanbul’da en az üç, Ankara’daysa en az iki üniversite bu yönde uyarıldı. İstanbul’daki üniversitelerden biri bünyesindeki bir profesörle sözleşme yenilememe kararı aldı.

"AKADEMİSYENLERİN KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Görüşüne başvurduğumuz bir YÖK yetkilisi şunları söyledi: “Sözleşme yenilenmemesi için bir baskı söz konusu değil. Fakat bazı akademisyenler üniversitede eğitime vakit ayırmaktan çok medyaya vakit ayırıyor. Yeni dönemde buna dikkat edilmesi istendi. Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor.”