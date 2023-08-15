YÖK'ten 'muhalif medyaya çıkan akademisyenlerle sözleşme yenilemeyin' talimatı

Sözleşme dönemine girilmişken, bazı üniversitelere bünyelerindeki akademisyenlere dair resmi olmayan yollarla ‘talimat’ gitti.

YÖK'ten 'muhalif medyaya çıkan akademisyenlerle sözleşme yenilemeyin' talimatı

Türkiye’de 80’e yakın özel üniversite var. Akademisyenlerle üniversiteler arasında belirli aralıklarla sözleşmeler yapılıyor. Bu sözleşmelerin çoğu ağustos ve eylülde yenileniyor.

Özel üniversitelerde eğitim verip muhalif medyada yazı yazan, görüş belirten akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesi için Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) devreye girdi. Bir YÖK yetkilisi “Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor” dedi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre hem üniversitelerde ders veren hem de ‘muhalif medya’da yer alan bazı akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesi istendi.

İstanbul’da en az üç, Ankara’daysa en az iki üniversite bu yönde uyarıldı. İstanbul’daki üniversitelerden biri bünyesindeki bir profesörle sözleşme yenilememe kararı aldı.

"AKADEMİSYENLERİN KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Görüşüne başvurduğumuz bir YÖK yetkilisi şunları söyledi: “Sözleşme yenilenmemesi için bir baskı söz konusu değil. Fakat bazı akademisyenler üniversitede eğitime vakit ayırmaktan çok medyaya vakit ayırıyor. Yeni dönemde buna dikkat edilmesi istendi. Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor.”

İlgili Haberler
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK Başkanı'ndan üniversite tercihi yapacaklar için burs açıklaması
Erdoğan vekil seçilemeyen AKP’lileri rektör atadı. AKP’li olmayanların hiç şansı yok
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'e 5 üye seçildi
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'e 5 üye seçildi
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kendini hoca olarak tanıtan adam dokunduğu kişiyi iyileştirebildiğini iddia etti Güncel
Kendini hoca olarak tanıtan adam dokunduğu kişiyi iyileştirebildiğini iddia etti
Türkiye Ukrayna'yı devirerek üçte üç yaptı. Grubu lider bitirdi Spor
Türkiye Ukrayna'yı devirerek üçte üç yaptı. Grubu lider bitirdi
Efsane golcü hayatını kaybetti Spor
Efsane golcü hayatını kaybetti
Trabzonspor'un yeni transferi Fountas İstanbul'da Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Fountas İstanbul'da
Google'dan çeviri işleminizi kolaylaştıracak kısayol Teknoloji - Otomotiv
Google'dan çeviri işleminizi kolaylaştıracak kısayol
Google Fotoğraflar ‘Anılar’ bölümü yenilendi, yapay zeka ile daha da eğlenceli hale geldi Teknoloji - Otomotiv
Google Fotoğraflar ‘Anılar’ bölümü yenilendi, yapay zeka ile daha da eğlenceli hale geldi