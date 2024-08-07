YÖK'ten sahte diploma uyarısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YÖK'ten sahte diploma uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteleri mezun bilgilerinin YÖKSİS sistemine zamanında girilmemesi sebebiyle oluşabilecek sahte diploma sorunları konusunda uyararak, e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama ve doğrulama işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıkların sorumluluğunun üniversitelere ait olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yükseköğretim kurumları, sahte diploma satışıyla mücadele kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bir adım daha atıldı. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen sahte diploma satışlarına yönelik haberlerin ardından, YÖK, üniversitelerden mezunların bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) hızla aktarılmasını talep etti.

Bu bilgiler, e-Devlet kapısı aracılığıyla öğrenci ve mezun belgelerinin oluşturulmasında kullanılıyor. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan vatandaşların, 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama' bölümünden mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi alabilecekleri ve bu belgeyi kamu kurumlarına veya özel şirketlere sunabilecekleri belirtildi.

Ayrıca, mezun belgesinin sağ üst köşesinde yer alan ve kişiye özel bir numara içeren barkod sayesinde, belgenin e-Devlet üzerinden 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama' bölümünde doğrulanabileceği ifade edildi. YÖK, mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması halinde, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama ve doğrulama işlemlerinde yaşanabilecek sorunlardan dolayı ilgili yükseköğretim kurumlarının sorumlu olacağını vurguladı.

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