YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarını eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.

YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu'ndan Vakıf Üniversitelerine zam uyarısı geldi. YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen 'Eğitim ve Öğretim Ücreti' konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikayetler olduğu belirtildi. Vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kar amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edildi. Öğrencilerin talep ve şikayetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

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