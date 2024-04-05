Yol istediği için sopayla saldıran halk otobüsü şoförünü tüfekle vurdu

Saldırıda bacağından yaralanan Erkin hastaneye kaldırılırken, Y.E. de gözaltına alındı.

Olay, Dr. Sami Yağız Caddesi Oskar durağında meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin, durağa girip yolcu almak için bekledi. Bu sırada arkasında duran otomobil sürücüsü Y.E., korna çalıp yol istedi.

Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Y.E.'ye sopayla saldırdı. Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Y.E., kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti. Y.E., kaçarken, çevrede de tedirginlik yaşandı.

Sol bacağından yaralanan Erkin, olay yerine sevk edilen ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü ise kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü Tanıklarının Anlattıkları

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, otomobil sürücüsü Y.E., korna çalıp yol istedikten sonra halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin'e hakaret etmeye başladı. Erkin'in de araçtan inip Y.E.'ye sopayla saldırması üzerine arbede yaşandı. Arbedede Y.E.'nin otomobilden aldığı tüfekle Erkin'i bacağından vurduğu ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Soruşturma Sürüyor

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Y.E.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili kamera kayıtları da incelemeye alındı.