Yol kazan işçiler buldu, sevinçten havalara uçtu: Topraktan ziynet eşyaları fışkırdı!

Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını yalnızca peribacaları değil, toprağın derinliklerinde saklı tarihi miraslar da şekillendiriyor. Bu bağlamda, Göreme ile Ortahisar’ı bağlayan ve 2022’de trafiğe kapatılan yolda başlayan arkeolojik kazılar, bölgenin gizli geçmişini aydınlattı.

Nevşehir Müze Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda, kayaya oyulmuş mezarlar, kilerler, yaşam alanları ve yaklaşık 50 mezardan oluşan geniş bir nekropol alanı gün yüzüne çıktı.

Yapılan incelemeler, alanın Milattan Sonra 5. yüzyıla uzanan bir yerleşim tarihine sahip olduğunu gösterdi.

Kazı Başkanı ve Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, alanda ulaşılan buluntuların Kapadokya tarihi için büyük önem taşıdığını ve bölgenin bilinen tarihinden daha eskiye uzandığını belirtti.

Maskar, “2022 yılından bu yana sürdürdüğümüz kurtarma kazılarında 50’ye yakın mezar tespit ettik. Bu mezarların önemli bir kısmı bölgede ilk kez görülen türden yapılar. 2025 yılında yapılan çalışmalarda, yerleşimin 10-11. yüzyıldan daha da eskiye gittiğini, Milattan Sonra 5. yüzyıla tarihlendiğini tespit ettik. Yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkan gerek mimari ögeler gerekse arkeolojik objeler bu görüşümüzü destekliyor. Ayrıca, din adamlarına ait olduğu düşünülen mezarların yanı sıra bebek ve yetişkin definleri de söz konusu alanda açığa çıkarıldı. Röliker haçlar, sikkeler, küpeler ve bilezikler bu seneki çalışmamızdan ortaya çıkan keşifler arasında yer alıyor” dedi.

Kazılar sırasında ayrıca, geçmişte kullanılan mimari taşların sonraki dönemlerde mezar yapımında yeniden kullanıldığını ifade eden Maskar, “Göreme Açık Hava Müzesine ulaşan ve devamında Ortahisar beldesine çıkan bir yoldu. Bu yolun trafiğe açık olması ve geçmişte yol üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları çok fazla tahribata sebep olmuş durumda” dedi.

UNESCO’nun raporlarında “doğal dokuya zarar verdiği” gerekçesiyle kapatılması önerilen yol, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2022’de kalıcı olarak trafiğe kapatılmış, ardından kurtarma kazıları başlatılmıştı.

Buluntuların ardından alanın arkeopark olarak düzenlenmesi, yürüyüş yolları ve cam teraslarla ziyaretçilere açılması planlanıyor.

