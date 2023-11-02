Yol kenarında duran araca çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı

Burdur'da alkollü bir motosiklet sürücüsü yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. Kaza sonrasında alkollü sürücü gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Yol kenarında duran araca çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı

Burdur’da motosikletiyle yol kenarında duran kamyonete çarpan alkollü sürücü yaralandı.
Kaza, Burdur Menderes Mahallesi Şehit Ertan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakasız motosikleti ile cadde üzerinde seyir halinde olan 42 yaşındaki Ali Ö. yol kenarında park halinde olan 16 BAD 126 plakalı kamyonete arkadan çarparak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Ali Ö. ambulans ile Burdur

Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ve kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün 1,33 promil alkollü olduğu ve kazada burnunda kırık oluştuğu öğrenildi.

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