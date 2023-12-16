Yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına TIR daldı: 5 yaralı

Kaynak: AA
Yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına TIR daldı: 5 yaralı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına TIR'ın dalması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Liman Yolu mevkisinde yol kenarında köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına daldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsün kaçtığı kazada 5 müşteri yaralandı. Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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