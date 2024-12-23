Yol kontrolünde 4 kaçak göçmen yakalandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 4 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Organizatör şüphelisi sürücü M.Ç. (37) ve Ş.N.E. (35) de gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Erzurum'dan aldıkları göçmenleri İstanbul'a götüren 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta boyunca yürütülen denetimlerde 24 kaçak göçmen yakaladı.