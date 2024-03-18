Yol kontrolünde uyuşturucu tespiti. 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Yol kontrolünde uyuşturucu tespiti. 2 tutuklama
Konya Akşehir'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda bir araçta tespit edilen uyuşturucu maddeleri üzerine 2 kişi tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak aralarında gençleri zehirleyen torbacılara yönelik operasyonlarında devam ediyor.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde narkotik ekipleri, 34 plakalı bir otomobilin Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Plakası tespit edilen otomobil bir süre takibe alındıktan sonra D-300 Karayolu üzeri İstasyon Kavşağında ekipler tarafından durduruldu.

Otomobilde ve 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 477 gram skunk ile 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerin ele geçirdiği uyuşturucu maddelerinin sahibi olan H.A. ve H.U. isimli iki şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

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