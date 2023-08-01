Yol süpürme aracı alevlere teslim oldu

Samsun’da yol süpürme aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Yol süpürme aracı alevlere teslim oldu

Yangın, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı K.S. idaresindeki 06 JSH 50 plakalı yol süpürme aracı bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı.

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Dumanları gören sürücü araçtan kendisini dışarı attı. Akabinde yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın kısa sürede söndürülürken yol süpürme aracı ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri olay mahalline gelerek gerekli çalışmaları yaptı. Yangından dolayı oluşan yoğun trafik, yanan yol süpürme aracının olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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