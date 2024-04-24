Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Afyonkarahisar’da çıkan yol verme kavgasında bir şahıs kendisi ile birlikte 3 kişiyi tabancayla vurdu.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde M.Ö. ile O.E. ve M.K. arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile araçlarında inen şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olayın ardından aynı yerde oturan M.Ö. ve O.E., bir kez daha karşılaştı. M.Ö., evinden getirdiği tabanca ile O.E.'ye ateş açtı.

O.E., tabancayı almak istediği sırada silahın ateş alması ile M.Ö. ve annesi ile yürüyüş yapan 4 yaşındaki A.G.B. yerden seken mermiyle yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastaneler kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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