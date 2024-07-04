Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu

İstanbul Pendik Tavşantepe’de sabah saatlerinde trafikte kavga meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıkarken, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.