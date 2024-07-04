Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu

İstanbul Pendik'te trafikte tartışan iki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Pendik Tavşantepe’de sabah saatlerinde trafikte kavga meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıkarken, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, durumu gören trafikteki diğer araç sürücüleri ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Bir süre kavgayı sürdüren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

aw239884-02.jpg

aw239884-03.jpg

aw239884-01.jpg

Son Haberler
15 Ekim’e kadar yasaklandı Gündem
15 Ekim’e kadar yasaklandı
Park edip bıraktı geri geldiğinde kül olarak buldu Yerel Haberler
Park edip bıraktı geri geldiğinde kül olarak buldu
Fahrettin Koca’ya verilen trilyonluk araziler ortaya çıktı. Canlı yayında açıklandı Gündem
Fahrettin Koca’ya verilen trilyonluk araziler ortaya çıktı. Canlı yayında açıklandı
Kızıldeniz'deki zehirli denizyıldızı inceleniyor Dünya
Kızıldeniz'deki zehirli denizyıldızı inceleniyor
Belediyedeki ahlaksız teklifte yeni gelişme! Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki teklif etmişti Gündem
Belediyedeki ahlaksız teklifte yeni gelişme! Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki teklif etmişti
Ümit Özdağ: Almanya Bozkurt işareti yapanlarla değil Hitler işareti yapanlarla uğraşsın Gündem
Ümit Özdağ: Almanya Bozkurt işareti yapanlarla değil Hitler işareti yapanlarla uğraşsın
Yaşayan en uzun adam öldü Dünya
Yaşayan en uzun adam öldü