Yol verme tartışmasında ateş açan kişi tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, saat 05.20 sıralarında Alsancak 1471 ve 1456 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın ardından, kavgaya karışan bir kişi tabancasına davranarak önce havaya ateş etti, ardından da kaçmaya çalışan kişilere doğru ateş açtı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokakta bulunan çocuklar ve kadınların korku içinde olduğu, bir kadının ise şok geçirerek olayın tam ortasında kaldığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini belirledikleri şüpheliler A.C.V. (22) ve A.G. (22)’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, A.G. serbest bırakıldı. Ancak, adliyeye sevk edilen A.C.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.