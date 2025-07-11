Yol yapım şantiyesinde kan döküldü! Köylüler ile işçiler çatıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şırnak Beytüşşebap’ta yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında kurulan mıcır ocağı şantiyesinde köylüler ile işçiler arasında meydan kavgası oldu. Tekmeli ve yumruklu kavgayı asker bastırmak için uzun mücadele etti. 2’si asker 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü yakınlarında, yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında kurulan mıcır ocağı şantiyesinde meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenle bazı köylüler, şantiye sahasına girerek görevli personelle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 firma çalışanı ile tarafları ayırmaya çalışan 2 asker yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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