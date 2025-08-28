Yola atlaması ile birlikte havaya savruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yola atlayan 20 yaşındaki Şafak S., otomobilin çarpmasıyla havaya savruldu. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli K. (41) idaresindeki 35 CCA 176 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 20 yaşındaki Şafak S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç, metrelerce havaya fırladı ardından yola düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şafak S., ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin bir anda yola atladığı, otomobilin çarpmasıyla havaya savrulduğu ve yere düştüğü anlar yer aldı.

Yola atlaması ile birlikte havaya savruldu

Yola atlaması ile birlikte havaya savruldu

Yola atlaması ile birlikte havaya savruldu

Son Haberler
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun
Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi