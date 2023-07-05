Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı

Aldığı maddenin etkisiyle yola atlayan kadın trafiği felç etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı

Beyoğlu’nda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, yola atlayarak araçların önünü kesti. Araçların kaputlarına da vuran kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.
Beyoğlu Dolapdere’ce geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, trafikte seyir halindeki araçların önüne atladı. Yolu kesen ve bağıran kadın ardından araçların kaputuna vurdu. Seyir halindeki araç sürücüleri kadına çarpmamak adına büyük çaba gösterdi. Yaşanan ilginç olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(İHA)

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