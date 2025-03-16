Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde trafikte yola beton dökerek ilerleyen kamyonun sahibi olan hazır beton firmasına para cezası yağdı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde ilerleyen kamyonun hareket halindeyken yola beton döktüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

4 BİN PARA CEZASI YAĞDI

İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, özel bir hazır beton firmasına ait kamyondan seyir halindeyken caddenin bir bölümüne beton döküldüğünü belirledi.

Polis, ilgili maddeden hazır beton firmasına 4 bin 512 lira idari para cezası kesti. Yola dökülen beton ise Keşan Belediyesi'ne ait iş makinesiyle temizlendi.

Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza

Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza

Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza

Yola beton döken kamyonun sahibi firmaya ceza

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