Yola çıkacak sürücüler dikkat: Açıklama yapıldı! İşte trafiğe kapalı yollar... (26 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde (Başpınar Viyadüğü) derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer şeride yönlendiriliyor.

Kara yolları ile ilgili önemli duyuru: İşte trafiğe kapalı yollar (25 Eylül 2025)

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım ve onarım, Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Solhan yolunun 29-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresinde Çayeli Tüneli'nin Rize-Çayeli yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.