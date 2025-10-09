Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde sürücülerin yavaş ilerlemesi, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel yol durumu bültenine göre, pek çok kritik güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Avrupa Otoyolu'nun Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu bölgesindeki faaliyetler sebebiyle otoyolun giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltılması yapılmış durumda.

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantılarındaki yenileme çalışmaları, Aydın Çevre Yolu Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki (Aydın-İzmir istikameti 0-2. kilometreler) kesimi etkiliyor. Bu alanda sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı tutulurken, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Güneyde ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-2. kilometreleri ve Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-7. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Pozantı'daki çalışma sebebiyle trafik akışı, sadece Adana istikametinden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Başkent yakınlarında, Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde bulunan Çeştepe Köprüsü'ndeki yapım faaliyetleri nedeniyle, Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kızılcahamam-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Gece saatlerinde çalışma yapılacak bir diğer nokta ise Samsun-Ordu yolu. Yolun 9-12. kilometrelerindeki (Belediye Evleri Viyadüğü) köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları dolayısıyla sürücüler, 23.00-06.00 saatleri arasında yan yola yönlendirilecek.

Doğu ve İç Anadolu'yu ilgilendiren diğer düzenlemeler ise şöyle:

• Gümüşhane-Pirahmet-Bayburt yolunun 6-8. kilometrelerindeki köprü çalışmaları nedeniyle Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapalı tutulurken, Gümüşhane-Bayburt istikametinden iki yönlü ve kontrollü geçişe izin veriliyor.

• Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33-36. kilometreleri ile Bursa-İnegöl devlet yolunun 10-12. kilometrelerinde yapılan üstyapı ve yapım çalışmaları ulaşımı kontrollü hale getiriyor.

• Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 70-71. kilometrelerinde yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki faaliyetler sebebiyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşım tek şeritten kontrol altında gerçekleştiriliyor.





