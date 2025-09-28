Sürücüler dikkat! Yarın bu yollar kullanılamayacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı - Kandıra Kavşağı arasında İstanbul yönünde 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren üstyapı onarım çalışmaları yapılacağını açıkladı. Müdürlük sürücülerin alternatif güzergahları tercih edebileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 24 saat sürecek çalışmalar süresince TEM Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişler ve Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kapalı olacak. TEM İzmit Doğu Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı'ndan alternatif güzergahlar kullanılabilecek.

KGM'nin konuyla ilgili geçen açıklama şöyle

''TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı - Kandıra Kavşağı arasında İstanbul yönünde hizmet veren platformda 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren üstyapı onarım çalışmaları yapılacaktır.

TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden trafik, TEM İzmit Doğu Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabilecektir.

24 saat esasına göre yürütülecek çalışmalar süresince TEM Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişler ve Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı'ndan TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kapalı olacaktır.''