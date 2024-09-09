Yola çıkan domuz kazaya neden oldu

Yola aniden çıkan otomobil, kazaya çarpması sonucu, domuz telef olurken, arabada maddi hasar görüldü.

Alınan bilgiler kapsamında, Adıyaman-Şanlıurfa karayolu 20. kilometrede yola aniden çıkan bir domuz ile otomobil çarpıştı.

Otomobilin çarpması sonucu domuz telef olurken otomobilde ise maddi hasar görüldü. Kazanın ardından yolu kullanan sürücüler bir başka kazaya engel olmak için telef olan domuzu yol kenarına aldı.