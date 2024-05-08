Yola düşen kayalar arasında mahsur kaldılar

Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre dağdan kopan dev kayalar yola düştü.

Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kalmaktan kurtulamadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların yola düşmesi sonucu karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.