Yola fırlayan domuza çarpan araç zeytinliğe uçtu

Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ana yola fırlayan domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkıp zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Yola fırlayan domuza çarpan araç zeytinliğe uçtu

Kaza saat 21.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Recai Ekin (47) idaresindeki 16 AGZ 990 plakalı hafif ticari araç Orhangazi’den İznik İstikametine doğru seyir halindeyken, ana yola fırlayan bir domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına, oradan da ağaçlık alana girerek ağaca çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görerek duran bir kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Recai Ekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

aw055288-05.jpg

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Bedrettin Çelebi (53) ise ağır yaralı olarak araç içinden çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

aw055288-18.jpg

Bedrettin Çelebi burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın çarptığı ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen domuz ise olay yerinde parçalanarak telef oldu.

aw055288-19.jpg

SAVCI İNCELEME YAPTI

Kaza yerine gelen jandarma ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra sürücü Recai Ekin’in cenazesini Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı Dünya
Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı
Gazze'deki hastane katliamında acı bilanço artıyor: Can kaybı 800’e yükseldi Dünya
Gazze'deki hastane katliamında acı bilanço artıyor: Can kaybı 800’e yükseldi
Başakşehir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Başakşehir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İran'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: Bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak Dünya
İran'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: Bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak
Başakşehir'de kapalı kasa minibüs şarampole uçtu Yaşam
Başakşehir'de kapalı kasa minibüs şarampole uçtu
Üniversite öğrencisine çarpan sürücü serbest bırakıldı Yaşam
Üniversite öğrencisine çarpan sürücü serbest bırakıldı
ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Rada Üssü'nde toplanan vatandaşlar Video
ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Rada Üssü'nde toplanan vatandaşlar