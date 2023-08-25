Yola kaçan topun peşinden gitti. Yolcu otobüsünün çarpmasıyla canından oldu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, futbol oynarken yola kaçan topun peşinden giden 9 yaşındaki B.E., yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Yola kaçan topun peşinden gitti. Yolcu otobüsünün çarpmasıyla canından oldu

DHA'nın haberine göre; otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Topun peşinden yola çıktı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun karşısında meydana geldi. B.E., arkadaşları ile futbol oynadığı sırada, yola kaçan topun peşinden koştu. Bu sırada yoldan geçen T.Y. yönetimindeki 38 YH 572 plakalı yolcu otobüsü, B.E.'ye çarptı.

Yolda hayatını kaybetti

Kazada, B.E. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz çocuk, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. B.E.'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü gözaltında

Otobüs sürücüsü T.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otobüsün kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

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