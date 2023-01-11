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Pilot hemen frenlere asıldı. Yolcu dolu uçağın motoru bir anda alev aldı

 ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki John Wayne Havalimanı’nda kalkış yapmak üzere olan yolcu uçağının motoru bir anda alev aldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:44
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Yolcu dolu uçağın motoru bir anda alev aldı

Pilot hemen frenlere asıldı. Yolcu dolu uçağın motoru bir anda alev aldı
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TELE1'in haberine göre, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan John Wayne Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı. Atlanta’ya gitmek üzere pistte ilerleyen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlama sesi duyuldu. 

DUMAN HAVALİMANINI KAPLADI

Uçağın motor bölümünden alev ve duman çıktı. Pilotun uçağı durdurduğu aktarılırken, bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde uçaktan yoğun duman yükseldiği kameraya yansıdı.

İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği, tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın motorunda sorun meydana geldiği kaydedildi.

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