Yolcu gemisi beton duvara çarptı: 11 yaralı

Kaynak: İHA
Yolcu gemisi beton duvara çarptı: 11 yaralı
Almanya'dan yola çıkan bir yolcu gemisinin Tuna Nehri'nde beton duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Avusturya'nın kuzeyindeki Aschach an der Donau kasabasında gemi kazası meydana geldi. Tuna Nehri üzerinden geçen Bulgaristan merkezli bir şirkete ait yolcu gemisi, beton duvara çarptı.

Polisten yapılan açıklamada, Almanya'nın Bavyera eyaletinden Avusturya'nın Linz şehrine gelen gemide 160 civarında yolcu bulunduğu belirtilirken, kazada 11 kişinin yaralandığı söylendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, geminin kazanın ardından yoluna devam ettiği ifade edilirken, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediği ifade edildi.

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