Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Tokat’ta yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağında meydana geldi. Hüseyin Üstün (38) idaresindeki 60 M 0914 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa Çenik (40) idaresindeki 34 RC 060 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsün şoförü Hüseyin Üstün ile yolcular Meliha Yiğit (68), Satiye Öztürk (62), Sema Öztürk (36), Abdullah Öztürk (27), Sakine Yaylacı (51), Mehmet Irmak (48), Asiye Özgür (72), Hanife Öztürk (54), Latife Gürsel Gültepe (17), Tülin Gültepe (41) ile otomobil sürücüsü Mehmet Çenik ve yanında bulunan Ömer Çenik (58) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

(Kaynak: DHA)

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