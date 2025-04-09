Yolcu minibüsü kontrolden çıkıp şarampole devrildi: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Yolcu minibüsü kontrolden çıkıp şarampole devrildi: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 9 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İlçenin Diyarbakır-Bingöl kara yolu Arpaderesi mevkisinde H.Y. idaresindeki 21 ACY 382 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

e.jpgEkipler yolda ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

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