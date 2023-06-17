Yolcu otobüslerinin karıştığı kaza ucuz atlatıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki yolcu otobüsünün karıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Yolcu otobüslerinin karıştığı kaza ucuz atlatıldı

Kaza, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tokat’a seyir halinde olan Zafer Güngörmez yönetimindeki 60 ES 800 plakalı otobüs, Kamil Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında birden duran otomobile çarpmamak için ani fren yapınca arkasında seyir halinde olan Hasan Kocataş yönetiminde olan 60 ZF 900 plakalı otobüs motor kısmından çarptı.

Kazanın ardından hareket kabiliyetini kaybedince yolcular aşağı inerek yol kenarındaki leblebi dükkanlarının bahçelerinde otobüs firmalarının temin edeceği otobüsleri bekledi.

Hafif yaralandıklarını belirten bazı yolcular ambulans ve sağlık ekiplerinin çağrılmasını istedi. Olay yerine sağlık ekipleri gelerek kazada yaralanan yolculara müdahale sonrası yolcuların hastaneye gelmemesi üzerine kaza yerinden ayrıldı. Kazadan dolayı D-100 Karayolu'nda zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan otobüslerin yol kenarına çekilmesi ile Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Arazi çetesine darbe Güncel
Arazi çetesine darbe
Fren yerine gaza basınca pastaneye daldı Yaşam
Fren yerine gaza basınca pastaneye daldı
Ateş Kuşları sezon finali ne zaman? Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Ateş Kuşları sezon finali ne zaman? Ateş Kuşları sezon finali fragmanı yayınlandı mı?
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü Dünya
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü
İki uçak havalimanında böyle çarpıştı Dünya
İki uçak havalimanında böyle çarpıştı
Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor Magazin
Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü Güncel
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü