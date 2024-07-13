Yolcu otobüsü alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü.

Otobüste bulunan yolcular son anda kurtarıldı. Yangın, Bursa Çevre Yolu Doğu Girişi Kestel ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikametine gelen yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Alevler kısa sürede büyürken, otobüste bulunan yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Yangında etkilenen olmazken yolcu otobüsü küle döndü. Yolcular ise başka otobüslerle terminale gönderildi.

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