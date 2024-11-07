Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Muğla Sakartepe rampasında rampa inişi aniden alev alan yolcu otobüsü kısa sürede alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale Biga ilçesinde Fethiye'ye gitmekte olan Uludağ firmasına ait 34 HF 275 plakalı araç, içinde 30 yolcu varken aniden yanmaya başladı. Otobüs şoförü dumanları fark etmesi üzerine otobüste bulunan yolcuları kısa sürede tahliye ederek indirdi.

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Dumanları gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, trafik, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederken, siyah dumanlardan gökyüzü görünmez hale geldi.

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Yangın sonrası Sakartepe rampasında trafik akışı iniş ve çıkış kısa süreliğine kapatıldı. Yangında otobüsteki hasar dışında yolcularda ve otobüs personelinde herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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