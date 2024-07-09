Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Suluova ilçesi İstiklal Caddesi'nde D100 karayolu üzerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Tokat'ın Niksar ilçesinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Teyfik D. yönetimindeki yolcu otobüsü ile Remzi Kaan K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Remzi Kaan K. (21) ile yanındaki Ceren T. (17) ve Ayçin Hanife Ç. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ardından onları Suluova Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılar buradan Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.