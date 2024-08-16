Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı

Olay, gece yarısı Hacıpazar Mahallesi'nde gerçekleşti. İstanbul yönüne seyreden Aykut Cantürk idaresindeki yolcu otobüsü, Cemalettin Ege'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı, bu sırada otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otobüste bulunan 44 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobildeki beş kişi yaralandı. Kazanın ardından hızla olay yerine intikal eden acil servis ekipleri, yaralıları hemen hastaneye sevk etti. Ancak, yaralılardan Cemalettin Ege ve Mustafa Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı, soruşturmanın önemli bir parçası olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.