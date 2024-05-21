Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü sulama borusu taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kamyonetinn önünün demir yığınına döndüğü kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsünü kullanan O.Ö., ismi henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Diğer sürücülerin 112'yi arayarak kazayı bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 17 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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