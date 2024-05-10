Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü
Rusya’nın St. Petersburg kentinde yolcu otobüsü nehre uçtu. Kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun yer aldığı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde başka araca çarpıp Moika Nehri’ne uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için nehre atlarken, ihbar üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 18 araç ve 69 personel olay yerine sevk edildi. Otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlanırken, mahsur kalan bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan tahliye edildi.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, otobüsteki yolculardan 4’ünün öldüğü, kurtarılan 6 kişinin ise hastaneye sevk edildiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan yolculardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından kazaya ilişkin resmi soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförünün gözaltına alınırken, nehirden çıkarılan otobüste de teknik inceleme başlatıldı.

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