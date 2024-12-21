Yolcu otobüsü polis aracına çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü polis aracına çarptı

Muğla'nın Ula ilçesi Sakartepe rampasında yolcu otobüsü, kayarak trafik polisinin aracına çarptı.

Ula ilçesi Sakartepe rampasında yolcu otobüsü, havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak trafik polisinin aracına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampasına tırmanırken Akyaka kavşağının hemen üst bölümündeki "U" virajını dönmeye çalışan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün sürücüsü, yağışlı hava nedeniyle aracını kaydırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bölgede bulunan trafik polisinin aracına çarptı.

Kara yolunu ikiye ayıran bariyerlere de çarpan otobüs, yolun ortasında durabildi. Kaza nedeniyle otobüste ve polis aracında maddi hasar oluşurken, kaza sonrası yol kısa süreliğine tek şeritten verildi.

Yolcu otobüsü polis aracına çarptı

Yolcu otobüsü polis aracına çarptı

Yolcu otobüsü polis aracına çarptı

Yolcu otobüsü polis aracına çarptı

Son Haberler
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ünlü markanın oyuncakları piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ünlü markanın oyuncakları piyasadan toplatılıyor
Afyonkarahisar’da 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar’da 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Samsun'da silah ve uyuşturucu ele geçirdi
Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak
Trabzonspor sahaya 8 eksikle çıkacak
Kenan Yıldız en büyük hedefini açıkladı
Kenan Yıldız en büyük hedefini açıkladı