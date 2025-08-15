15 Ağustos 2025 Cuma
Yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var
Yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var
15 Ağustos 2025 / 20:12
Düzenleme:
15 Ağustos 2025 / 20:13
Kaynak: Haber Merkezi
Danimarka'nın Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıktı. Yaşanan olay sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
