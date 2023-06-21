Yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, Denizli'den İzmir'e giden yolcu treni, Hasankahveler mevkiinde demiryolu kenarında bulunan Abdülhamit Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü tespit etti.

Abdülhamit Yıldırım'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trenin makinistleri U.K. ve H.T. jandarmaya götürülerek ifadeleri alındı. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve çocuğun neden rayların üzerinde olduğu henüz bilinmiyor.