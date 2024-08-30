Yolcu uçağı havada beşik gibi salladı! 30 dakika dayanabildi

Shanshan Tayfunu, Japonya'nın Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde hayat olumsuz etkiledi.

192 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Havayolu şirketlerinden alınan bilgilere göre, özellikle Kagoshima, Fukuoka ve Miyazaki eyaletlerinde beklenen Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 192 uçuş iptal edildi. Bu iptallerden yaklaşık 9 bin 300 yolcunun etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde daha fazla uçuşun iptal edilebileceği konusunda uyarıda bulunarak, yolcuların güncel uçuş bilgilerini takip etmelerini tavsiye etti.

HAVADA BEŞİK GİBİ SALLANDI

Güney Kore’nin başkenti Seul'den Japonya’nın Fukuoka şehrine giden yolcu uçağı dün (Perşembe günü) “Shanshan Tayfunu” nedeniyle havada uzun süre sallandı, 30 dakika sonra dönüp Fukuoka havaalanına indi.

SHANSHAN TAYFUNU NEDİR?

Shanshan Tayfunu, Japonya'yı etkisi altına alan güçlü bir tropikal fırtına... Bu tayfun, özellikle Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli rüzgarlar, yoğun yağışlar ve sel baskınlarına neden oldu.



Tayfunun etkisiyle birçok uçuş iptal edildi, demiryolu ve karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Ayrıca, elektrik kesintileri ve maddi hasarlar da meydana geldi.