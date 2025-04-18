Yolcu, uçağı kaçırmak isteyen korsanı öldürdü. Gökyüzünde dehşet

Belize’de bıçakla küçük bir uçağı kaçırmaya çalışan ABD’li korsan, silahlı bir yolcu tarafından vurularak öldürüldü. Uçak güvenli iniş yaptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karayip ülkesi Belize’de Tropic Air’e ait bir yolcu uçağını bıçakla kaçırmaya çalışan ABD vatandaşı Akinyela Taylor, uçaktaki bir yolcu tarafından vurularak öldürüldü. Olay, iç hat seferi yapan uçak havadayken gerçekleşti. Uçakta 14 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu.

Yetkililere göre, Taylor, uçuş sırasında bıçak çekerek uçağın rotasını ülke dışına çevirmeye zorladı. Bu sırada 3 yolcuyu bıçakla yaralayan korsan, paniğe neden oldu. Ancak uçakta silah taşıma ruhsatına sahip bir yolcu, duruma müdahale ederek Taylor’ı vurarak öldürdü.

Belize Havalimanı yetkilileri, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını açıkladı. Yaralanan yolcular hızla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay sonrası havaalanında güvenlik önlemleri artırıldı.

Polis, Taylor’ın kaçırma girişimiyle ilgili motivasyonunu araştırıyor. İlk bulgular, korsanın yalnız hareket ettiğini gösteriyor. Tropic Air, yolculara ve mürettebata destek sağlamak için kriz ekibi kurduğunu duyurdu.