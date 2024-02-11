Yolcu uçağında panik. 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Yolcu uçağında panik. 1 kişi gözaltına alındı
Tayland’da kalkışa hazırlanan uçakta korkutan anlar yaşandı. Kalkışa hazırlanan yolcu uçağının kapısını açarak şişme tahliye kaydırağının açılmasına yol açan yolcu gözaltında.

Tayland’ın Chiang Mai şehrindeki Uluslararası Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan uçağın kapısını açan ve şişme tahliye kaydırağının açılmasına sebep olan Kanada vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Chiang Mai kentindeki Uluslararası Havalimanı’ndan Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’na hareket etmesi planlanan Thai Airways’e ait TG121 sefer sayılı uçağın yolcularından Kanada vatandaşı Wong Sai Heung, kalkış için pistte bekledikleri sırada kapıyı açarak şişme tahliye kaydırağının da açılmasına neden oldu.

Chiang Mai Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, Airbus A320’nin hemen hareket ettirilmediği ve diğer uçuşların kalkış ve inişini geçici olarak engellediği belirtildi.

Teknisyenlerin güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak kapıyı onarıp inceledikleri aktarılan açıklamada, geciken uçağın gece yarısından sonra Bangkok’a doğru havalandığı kaydedildi. Açıklamada, “Tüm yolcular, pilotlar ve kabin memurları güvendeydi” ifadeleri kullanıldı.

Chiang Mai Polisi Manuschai In-thuean, 40 yaşındaki Kanada vatandaşı Wong Sai Heung’u olay yerinde gözaltına aldıklarını söylerken, Heung’un kapıyı açma sebebinin bilinmediğini ve iletişim kurmakta zorlandığını açıkladı.

Manuchai, “Onu kontrol amaçlı Suan Prung Psikiyatri Hastanesi’ne gönderdik” dedi.

Son Haberler
Nişantaşı'nda 'eski sevgili pazarı' kuruldu. ‘Yeni sevgilimle eski sevgililerin eşyasını alıyoruz’ Gündem
Nişantaşı'nda 'eski sevgili pazarı' kuruldu. ‘Yeni sevgilimle eski sevgililerin eşyasını alıyoruz’
Galatasaray derbide Beşiktaş'ı geriden gelip yendi. Fenerbahçe'nin önünde liderliğe oturdu Spor
Galatasaray derbide Beşiktaş'ı geriden gelip yendi. Fenerbahçe'nin önünde liderliğe oturdu
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 12 kişi gözaltına alındı Gündem
Son dakika... Küçükçekmece saldırısında 12 kişi gözaltına alındı
Tunceli’de nesli tehlike altında olan vaşak fotoğraflandı Gündem
Tunceli’de nesli tehlike altında olan vaşak fotoğraflandı
Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı Gündem
Didim'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurtarılamadı
Göztepe Bandırma'dan 2 golle çıktı Spor
Göztepe Bandırma'dan 2 golle çıktı
Fenerbahçe hem kadın hem de erkeklerde şampiyon oldu. Galatasaray ikinci Spor
Fenerbahçe hem kadın hem de erkeklerde şampiyon oldu. Galatasaray ikinci