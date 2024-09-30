Yolcuları ölüm teğet geçti. Kahraman şoför

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolcuları ölüm teğet geçti. Kahraman şoför

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu taşıyan İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şoför aracı hemen sağa çekip yolcuları indirdikten sonra otobüs alev topuna döndü.

İnegöl'den İstanbul'a yolcu taşıyan sürücü Erkan S. Yönetimindeki 16 PC 787 plakalı İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü Kestel'in Ümitalan mevkiinde motor kısmından yanmaya başladı.

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Sürücü aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. O sırada otobüs cayır cayır yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Araç yangınıyla ilgili tahkikat başlatılırken, yolcular diğer otobüsle taşındı. Otobüsün alev topuna döndüğü anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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