Otobüsteki yolcuların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Söke ve Nazilli ilçelerinde durdurulan otobüslerin içerisindeki 2 yolcudan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan M.T. isimli şahsın üzerinde 90,6 gram eroin, Söke ilçesinde seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan N.C. isimli şahsın üzerinden ise 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.