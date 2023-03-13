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Otobüsteki yolcuların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’da şüphe üzerine durdurulan otobüslerin içerisindeki 2 yolcudan uyuşturucu madde çıktı. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:34
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Yolcuların üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Otobüsteki yolcuların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Söke ve Nazilli ilçelerinde durdurulan otobüslerin içerisindeki 2 yolcudan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan M.T. isimli şahsın üzerinde 90,6 gram eroin, Söke ilçesinde seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan N.C. isimli şahsın üzerinden ise 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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