Yolcunun ayağına sarılı alçından eroin çıktı

Yapılan aramada, şüpheli bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin bulundu.

Polis ekipleri, koltuk değnekli ve ayağı alçılı olan bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek detaylı bir arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, zanlının alçı içerisinde sakladığı eroin miktarı ortaya çıkarıldı.

Şüphelinin ayağının aslında kırık olmadığı, alçıyı uyuşturucu madde taşımak için kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, Muş Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimiz güzergâhını kullanarak Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatlarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; 4 Mart 2024 günü uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde yolcu konumunda bulunan koltuk değnekli, ayağı alçılı şahsın şüpheli tavırları sebebiyle ayağındaki alçının içi kontrol edildiğinde; 293,84 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıssa işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış, Muş İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.