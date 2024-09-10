Yolda bulduğu kartalı sağlığına kavuşturdu

Bayburt'tan Rize'ye seyahat eden bir vatandaş, yolculuk sırasında bulduğu yaralı kartalı ekipler aracılığıyla tedavi edilmek üzere yetkililere teslim etti.

Bayburt'tan yola çıkan Mehmet Halim Ural, Erzurum'un İspir ilçesi yakınlarında seyir halindeyken bir kuş fark etti. Aracından inip yakından incelediğinde kuşun kartal olduğunu gören Ural, kartalın uçamadığını fark ederek onu dikkatlice yakaladı ve aracına koydu. Rize'ye ulaştığında, kartalı önce bir veterinere götürdü ancak burada gerekli tedavi yapılmadı. Bunun üzerine, yaralı kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Mehmet Halim Ural, kartalı bulduğu anı şu şekilde anlattı: "Rize'ye doğru yola çıkarken Erzurum'un İspir ilçesi yolunda yaralı bir kartal buldum. Veterinere götürdüm ama tedavi edilemediği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettim. Kartalı tedavi ettirip iyileştikten sonra doğaya bırakmayı umuyorum. Kartaldan korkmadım, ben de cesur biriyim. Kartal bana zarar vermedi, sadece elinden kurtulmak için çabalıyordu."