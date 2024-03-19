Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti

Kaynak: İHA
Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti. Ekipleri vatandaşları kepçeyle kurtardı.

Meteorolojinin uyarılarından sonra Hakkari ve ilçelerini sağanak yağış vurdu. Dün gece başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde etkisini artırırken ilçenin birçok noktası sular altında kaldı.

aw166066-01.jpgYoğun yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi de sular altında kalırken, Yüksekova Belediyesinin ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşları kepçeyle güvenli yerlere taşıdı. O anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

aw166066-02.jpgÖte yandan, Hakkari ve ilçelerinde mahalle, köy ve mezrada bir çok nokta selden dolayı etkilenirken, ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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