Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti

Meteorolojinin uyarılarından sonra Hakkari ve ilçelerini sağanak yağış vurdu. Dün gece başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde etkisini artırırken ilçenin birçok noktası sular altında kaldı.

Yoğun yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi de sular altında kalırken, Yüksekova Belediyesinin ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşları kepçeyle güvenli yerlere taşıdı. O anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Öte yandan, Hakkari ve ilçelerinde mahalle, köy ve mezrada bir çok nokta selden dolayı etkilenirken, ekipler çalışmalarına devam ediyor.