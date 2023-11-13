Yolda metrelerce yarık oluştu

İzlanda'da 3 gündür yaşanan depremlerden sonra oluşan metrelerce uzunluğundaki yarıklardan dumanlar yükselmeye başladı. Potansiyel volkanik hareketler sebebiyle bölgede yaşayan insanlar tahliye edilmeye başlandı.
13 Kasım 2023 Pazartesi
İzlanda'da 3 gündür yaşanan depremlerden sonra oluşan metrelerce uzunluğundaki yarıklardan dumanlar yükselmeye başladı. Potansiyel volkanik hareketler sebebiyle bölgede yaşayan insanlar tahliye edilmeye başlandı.
İzlanda'da 3 gündür yaşanan depremlerden sonra oluşan metrelerce uzunluğundaki yarıklardan dumanlar yükselmeye başladı. Potansiyel volkanik hareketler sebebiyle bölgede yaşayan insanlar tahliye edilmeye başlandı.