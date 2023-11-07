Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…

Olay, saat 04.30'da İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan M.P. ile petshop işletmecisi Melih Duman arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada M.P. yanındaki bıçakla Melih Duman'ı yaralayıp, kaçtı. Duman, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, M.P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.