Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…

İzmir’in Tire ilçesinde cadde ortasında tartıştığı M.P. tarafından bıçaklanan petshop işletmecisi Melih Duman (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…

Olay, saat 04.30'da İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan M.P. ile petshop işletmecisi Melih Duman arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada M.P. yanındaki bıçakla Melih Duman'ı yaralayıp, kaçtı. Duman, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, M.P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

petshop-isletmecisi-bicakli-kavgada-olduruldu-yenicag.jpg

İlgili Haberler
İş arkadaşların sokaktaki tartışması cinayetle bitti
İş arkadaşların sokaktaki tartışması cinayetle bitti
İzmir’de alışveriş merkezindeki 'omuz attın' tartışması cinayetle bitti
Beyoğlu'nda iş insanlarının tartışması cinayetle sonuçlandı
Beyoğlu'nda iş insanlarının tartışması cinayetle sonuçlandı
Maltepe'de yol verme tartışması cinayeti: 2 şüpheli tutuklandı
Maltepe'de yol verme tartışması cinayeti: 2 şüpheli tutuklandı
Bisiklet değiştirme tartışması cinayetle bitti. Ölen 14 öldüren 19 yaşında
Lise öğrencilerinin mesaj atma tartışması cinayetle sonuçlandı
Köpek besleme tartışması cinayetle bitti
Cinayet hükümlüsü çete üyesi için gizlilik kararı çıktı. İngiltere’de büyük tartışma çıkaran göçmen kararı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Kütahya’da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Gündem
Kütahya’da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Hamas’tan esir açıklaması: Serbest bırakacaktık İsrail engel oldu Gündem
Hamas’tan esir açıklaması: Serbest bırakacaktık İsrail engel oldu
Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e tepki, Haritalı paylaşım yaptı Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcıdan İsrail'e tepki, Haritalı paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Nahyabey'den Kılıçdaroğlu'na veda videosu: "Ben Kemal, gidiyorum!" Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle tanınan Nahyabey'den Kılıçdaroğlu'na veda videosu: "Ben Kemal, gidiyorum!"
KYK yurtlarındaki skandallar Meclis’e taşındı Gündem
KYK yurtlarındaki skandallar Meclis’e taşındı
İrem Derici yeni sevgilisi ile gölgede aşk yaşıyor. El ele fotoğraf paylaştı Magazin
İrem Derici yeni sevgilisi ile gölgede aşk yaşıyor. El ele fotoğraf paylaştı
Baraj seviyesi düştü. Sular altında kalan köy ortaya çıktı Gündem
Baraj seviyesi düştü. Sular altında kalan köy ortaya çıktı