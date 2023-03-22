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Yolda yürüyen gence kurşun yağmuru

Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç yaralandı. Gencin yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 5 kez ateş edip kaçan saldırganın yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 07:04
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Yolda yürüyen gence kurşun yağmuru

Yolda yürüyen gence kurşun yağmuru
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İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Özkan Ö.(19) isimli gence, kimliği belirsiz bir şahıs tabancayla 5 kez ateş etti. Yaralanan Özkan Ö. yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. 

Olay sonrası ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Özkan Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cadde, polis ekiplerince şerit çekilerek kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekiplerinin saldırganın yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan vatandaş Özkan Koçyiğit, "Bir genci vurdular. O sırada ben de restoranın içindeydim. Koşarak gencin yanına gittiğimde bilinci yerindeydi. 5 kez ateş edildi. Vuran kişi uzun boylu ve kapüşonluydu. Olay yerinden koşarak gitti. Genci ambulans ekipleri alıp hastaneye götürdü. Olay sonrası polis ekipleri geldi" dedi.

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